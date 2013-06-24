Відтепер до Міжнародного реєстру збитків представники бізнесу та держави можуть подавати заяви, що стосуються пошкодження або знищення критичної і не критичної інфраструктури, а також пошкодження, знищення чи втрати активів. Подання заяв доступне через вебпортал «Дія» для всіх юридичних осіб, незалежно від їхньої організаційно­правової форми чи форми власності, зокрема й для державних і комунальних підприємств. Певні категорії також передбачені для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

«Це важливий і давно очікуваний крок. Відкриття цих категорій дає змогу системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватимуть рішення щодо компенсацій», — зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

У категоріях, що стосуються пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури, можна подавати заяви щодо відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення.

Категорія щодо пошкодження, знищення або втрати активів охоплює втрату не лише активів, а й втрачений внаслідок цього можливий прибуток чи повну втрату бізнесу.

Реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз. У грудні 2025 року було підписано Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Комісія оцінюватиме подані до Міжнародного реєстру збитків заяви та визначатиме обсяг відшкодування. На сьогодні до реєстру надійшло майже 150 тисяч заяв.

Україна разом з партнерами продовжує роботу для створення фонду, який виплачуватиме компенсації згідно з рішеннями комісії за принципом, що фінансову відповідальність за завдані збитки несе рф, повідомляє Офіс Президента.