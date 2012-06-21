Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У серпні нинішнього року на Сумщині з’явиться ще одна садиба для шанувальників зеленого туризму. Мешканець села Могриця Сумського району Геннадій Чистовський завершує останні роботи, аби приймати гостей у чарівному куточку Сумщини.
Окрім вітамінного харчування зі страв української сільської кухні, господар пропонуватиме в оренду байдарки та велосипеди, аби гості могли насолодитися прогулянками по Пслу, навколишньою місцевістю, яка по-справжньому зачаровує і заворожує.
Як повідомив начальник відділу промоції і туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, зараз на Сумщині функціонують 29 садиб зеленого туризму, в тому числі 4 у Сумському районі. Всі вони різнопланові за тематикою, однак об’єднані неповторним природним колоритом, що дозволяє гостям вибрати відпочинок на власний смак і розсуд.
Що стосується Могриці, то це той самий населений пункт, де щорічно проходить всеукраїнський симпозіум під назвою «Простір покордоння». І садиба Геннадія Чистовського знаходиться поблизу відомого крейдяного кар’єру, де цими днями вже 23-ій рік поспіль зібралися шанувальники ленд-арту з усієї України та з-за кордону.
Цей захід справедливо вважається одним із найбільш масштабних мистецьких проєктів просторового довкілля в Україні, що проводиться із 1997-го року. Його учасники виготовляють креативні роботи із природних матеріалів – каменю, води, деревини тощо. На жаль, після презентаційних показів ці неповторні витвори поки що розбираються або руйнуються. Аби їх увічнити, зараз опрацьовується питання про створення в селі парку ленд-арту, який стане першим в Україні парком ландшафту і мистецтва.
Тим часом гостинна Могриця гостинно прийняла у свої історичні та природні обійми всіх шанувальників мистецтва.
Як свідчать науковці, 200 мільйонів років тому на цьому місці було велетенське море: це підтверджують і численні залишки молюсків, мушель, кальмарів-белемнітів. А зараз тут крейдова земля, яка захоплює уяву кожного, хто завітає на правий берег річки Псел.
Саме така історична краса і надихає митців на креативну творчість, що знаходить її численних прихильників.