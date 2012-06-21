Знайдений на в долині Салхі (Монголія) череп належить сучасній людині, яка жила у цій місцевості 35 тисяч років тому. Вчені визначили це за допомогою таких методів, таких як радіовуглецеве датування в сукупності з ДНК-аналізом.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Вчені з Оксфордського університету в результаті тривалих досліджень визначили, що знайдений на розкопках череп древньої людини має вік майже 35 тисяч років. Спочатку вчені вважали, що череп древньої особи не є предком сучасної людини. Будова черепної чаші з гребенями брів і носовою кісткою наштовхнула вчених на думку, що стародавня людина схожа на Homo erectus, а також на Neanderthals.
Однак після того як Оксфордські вчені провели сучасні аналізи, з'ясувалося, що череп, знайдений у Монголії, належить сучасній людині, яка жила 35 тисяч років тому. А це старше початкового віку, який озвучували дослідники, аж на 8 тисяч років.
Сильно забруднені кістки вчені піддали дослідженню за допомогою новітньої технології радіовуглецевого датування. Під час дослідження витягується одна амінокислота з колагену, який присутній у кістках. Нові дані про вік сучасної людини вчені називають точними.
Професор Том Хайям з Оксфордського університету пояснив, що цей череп довго спантеличував вчених. Але новітні технології дозволили встановити, що кістки черепа є рештками сучасної людини, яка жила в регіоні 35 тисяч років тому. Це, за словами вченого, логічно вписується в історію археології Монголії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»