В Україні рівень захворюваності на серцево-судинні хвороби у 4 рази вищий, ніж у країнах ЄС, причини цього - у нездоровому способі життя та шкідливих звичках громадян.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на форумі “Україна 30. Здорова Україна”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз у структурі захворюваності серцево-судинні захворювання перебувають на першому місці, і вони, як, наприклад, гіпертонічна хвороба, - це наслідок нездорового харчування, великої кількості солі, шкідливих звичок, низької активності. ... На жаль, в Україні сьогодні рівень серцево-судинних захворювань у 4 рази вищий, ніж у країнах Європейського Союзу", - сказав Ляшко.

При цьому, за його словами, велика кількість серцево-судинних захворювань виявляється у чоловіків працездатного віку, що призводить до втрати працездатності, впливу на внутрішній валовий продукт, до того, що родини втрачають годувальників.

Ляшко навів дані, згідно з якими курять сигарети 34% українців віком від 18 до 80 років, тобто кожен другий чоловік і кожна шоста жінка. Крім того, 20% українців курять кальян, вважаючи, що шкода від нього менша, ніж від цигарок. Водночас поширення набувають електронні прилади нагрівання тютюну (особливо серед молоді), які так само не є безпечними, наголосив міністр.

Він поінформував, що дві третини українців упродовж останнього місяця вживали алкоголь, з них кожна п'ята людина за один раз споживала понад 6 мінімальних доз.

Крім того, за словами міністра, українці більш ніж удвічі перевщують норму споживання солі - 13 г на добу замість 5 г на добу. "Це відбувається не тільки через споживання консервованих, перероблених продуктів, куди додається сіль у великій кількості", - наголосив очільник МОЗ.