В усіх підзвітних і підконтрольних Міністерству охорони здоров’я установах пройде аудит. Рішення про аудит ухвалено після зустрічі з представниками громадських організацій. Про це на брифінгу повідомив радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов. Він уточнив, що вже розпочинається аудит Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», ДП «Медичні закупівлі України» та Центру ендокринної системи. Перевірятимуть статутну діяльність, а згодом опрацьовуватимуть скарги, які на установи подавали громадяни.
«Перевіряється робота співробітників МОЗ, за результатами якої надалі ухвалюватиметься низка управлінських рішень. Нікого не збираються виганяти — ні стару команду, ні нову, ні людей, які тут працювали давно. Залишаться в міністерстві найефективніші. За результатами перевірки оптимізується структура МОЗ для продовження реформ», — цитує УНІАН слова Дмитра Раімова.
Триває аудит Національного інституту раку. Дмитро Раімов зауважив, що МОЗ розраховує отримати перші підсумки перевірки найближчими днями. «Перші результати мають бути у нас до зустрічі з Комітетом Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Маємо завдання за два тижні зрозуміти ситуацію. Пропозиції щодо перших управлінських рішень з’являться одразу після доповіді на комітеті. Якщо факти, надані нам правоохоронними органами й журналістами, підтвердяться, управлінські рішення будуть жорсткими, але законними», — підкреслив він.
Діяльність Національного інституту раку перевіряли з 1 січня до 20 вересня 2019 року. Перевірку здійснювало управління внутрішнього аудиту МОЗ під безпосереднім контролем очільниці відомства. Як повідомляла пресслужба МОЗ, керівництво інституту зобов’язали надати всю необхідну інформацію, документи і доступ до баз даних та створити належні умови для аудиторської групи. Окрема увага — процедурам державних закупівель. Міністерство тісно співпрацює з СБУ та МВС. До 8 жовтня 2019 року аудиторська група має надати міністрові докладний звіт.
Під час брифінгу Дмитро Раімов повідомив, що протягом двох тижнів запрацює Офіс пацієнта (тестова версія) у структурі МОЗ, який очолить міністр. Офіс створюють для налагодження комунікації між пацієнтом і міністерством та захисту прав пацієнта. «Додаткових коштів на це не потрібно. До розгляду скарг громадян залучатимуть усіх заступників та радників міністра. Працюватиме гаряча лінія», — анонсував посадовець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»