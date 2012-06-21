Під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов на прикладі Одещини розповів, як реформування медицини може бути дуже ефективним, насамперед з точки зору якості надання медичної допомоги, її доступності, ефективності витрачання коштів на надання медичної допомоги.
«Так, в Одесі було створено єдиний центр соціально-значущих хвороб, який об’єднав усі медичні заклади, які лікують хворих на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, гепатити. Завдяки цьому було скорочено 1045 зайвих ліжок у стаціонарі, усім скороченим медичним працівникам було запропоновано іншу роботу – когось переведено до іншого закладу, когось перенавчено. Їх не викинули на вулицю. З точки зору лікування у реформуванні протитуберкульозної служби було досягнуто значного збільшення охоплення лікуванням – з 72 до 93%, також запроваджено в практику 10 нових амбулаторних моделей лікування. Дуже важливо, коли є диференційовані моделі лікування. У складі центру було створено 10 міжрайонних протитуберкульозних кабінетів, що було оптимально з точки зору охоплення хворих на туберкульоз та ВІЛ. Частка пацієнтів на амбулаторному лікуванні зросла з 35 до 56%, а середній термін перебування в стаціонарі скоротився майже удвічі – з 98 до 58 діб. Тобто за цей час людина вже перестає бути джерелом інфікування для інших і може проходити лікування вдома і повністю одужувати», – розповів міністр.
Він наголосив, що такий підхід в Одесі запроваджували два роки, але було досягнуто зменшення кількості хворих на туберкульоз, смертності від цієї недуги. Наразі Одещина лідирує за кількістю людей, які вилікувалися від цього. І динаміка поліпшується рік у рік.
«Одещина – приклад того, як ми реформуватимемо медицину», – підкреслив Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»