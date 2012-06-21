Мозок багатьох тварин має так званий внутрішній компас, що дозволяє їм орієнтуватися в просторі. Такий інструмент вчені виявили у крихітних мух-дрозофіл.
Деякі види нейронів у мозку людини та інших ссавців дозволяють їм добре орієнтуватися в просторі незалежно від видимої мети. Наприклад, ми входимо в темну кімнату і все ще здатні продовжити рух, тримаючи в пам'яті необхідний напрям.
Головний мозок плацентарних складається з мільйонів нейронів, тоді як у мух рахунок йде лише на сотні тисяч. У завдання фахівців з Медичного інституту Говарда Хьюза (США) входив пошук тих клітин головного мозку мух-дрозофіл (Drosophila melanogaster), які відповідають за орієнтацію на місцевості.
Для свого наукового експерименту вчені помістили мух в спеціально змодельований простір, реєструючи зміни їх мозкової активності. Комахи були тимчасово позбавлені можливості літати, вони могли лише переміщатися по кулі, що оберталася. Одночасно транслювалися різні зображення, що створювали мухам ілюзію, що фон рухається одночасно з їх рухом. У моменти, коли фон повністю затемнювався, а обертання кулі припинялося – дрозофіли подумки продовжували рухатися у тому напрямку, який був «заданий» попередніми схемами.
За результатами дослідів, нейрони мух, оброблені візуальною інформацію, зберігали її в пам'яті і в відповідність з цим спонукали тіло до руху. Крихітний компас вчені виявили в еліпсоїдній частині головного мозку мух.
Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.
Це відкриття істотно допоможе у вивченні аналогічних нейронних механізмів у ссавців: у порівнянні з ними мухи-дрозофіли влаштовані простіше, і їх мозок доступніший для досліджень. Мухи-дрозофіли – улюблений об'єкт для експериментів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»