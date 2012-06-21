Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У другому за величиною закарпатському місті – Мукачево – взялися за зовнішню рекламу. Міська рада прийняла рішення демонтувати106 об’єктів, встановлених із порушеннями положень Правил розміщення зовнішньої реклами, без дозволу органу місцевого самоврядування.
Рекламні конструкції заважають туристам оглядати історичні принади міста, а водіям і пішоходам – стежити за дорожніми знаками. Тож, за рішенням ради, всі непогоджені з нею об’єкти повинні зникнути з вулиць у п'ятнадцятиденний термін. До переліку входять самовільно встановлені рекламні таблички, вказівники, касетони, банерні розтяжки. У випадку невиконання цього рішення на винних очікують штрафні санкції.