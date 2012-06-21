Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Щоб малий бізнес встояв на ногах в умовах карантину, Мукачівська міська рада звільнила від сплати єдиного податку фізичних осіб-підприємців, які є платниками І та ІІ груп. Звільнення від оподаткування триватиме з травня по червень. На позачерговій сесії ради за це рішення проголосувала абсолютна більшість депутатів.
Депутати зазначали, що зменшення податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності призведе до втрати частини надходжень до бюджету. Однак вважають: зберегти малий бізнес і робочі місця, які він створює, є важливішим за недоотримані фінансові надходження. Рішення стосується всіх населених пунктів, які входять до складу Мукачівської об’єднаної територіальної громади.
Ще одне рішення полегшує ведення бізнесу власникам закладів громадського харчування. Зокрема, власників ресторанів і кав’ярень, які мають тераси, вирішено на 4 місяці звільнити від оплати земельного сервітуту.
Сьогодні на території об’єднаної громади нараховується з півсотні терас і літніх майданчиків, в яких облаштовані тераси. В недіючому стані вони не приносять закладам жодного доходу, тож рішення — цілком виправдане.