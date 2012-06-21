У місті над Латорицею розпочався один з найулюбленіших закарпатських фестивалів «Червене вино». Винороби представили свої унікальні вина в міському парку. Їх рівно 40, як і виготовлених спеціально дерев’яних яток.
Офіційний старт заходу було дано на площі Кирила і Мефодія перед міською ратушею, де урочисто відкрили першу бочку вина, а на сцені виступили вокальні й інструментальні колективи. Барвистим продовженням стала святкова хода учасників, на чолі якої вертеп, троїсті музики та яскраво вбрані художні колективи. Пройшовши колоною через усе місто, вони нагадали, що «Червене вино» — не лише винно-гастрономічна акція, воно спрямоване до витоків народної культури закарпатців.
На відкритті зазначали, що цей фестиваль найстаріший серед тих, котрі народилися за часів незалежності України. Він започаткував інші, що прижилися на Закарпатті й стали відомими далеко за його межами. За відгуками відвідувачів і оцінками експертів, «Червене вино» впевнено займає першу позицію. Підтвердження цього — те, що до Мукачева рік у рік приїжджає дедалі більше гостей із-за кордону.
У фестивальному містечку можна дегустувати десятки сортів вин, які пропонують переможці фестивалю попередніх років Іван Урста, Карло Шош, Василь Анталовський, Іван Павук, а також колоритну закарпатську кухню. Хоч ціни трохи кусаються (склянка вина — 20 гривень, стільки само — порція печеної картоплі, 100 грамів шашлику — вдвічі дорожче), це не зменшило апетитів гостей. Усі з головою, але не втрачаючи голови(!), занурилися в атмосферу свята.
У дні фестивалю, який триватиме по 14 січня, відбудеться конференція за участю іноземних і закарпатських виноробів і сомельє. Також щодня — виступи колядників, відомих естрадних виконавців, музикантів. Для дітей споруджено окремий ігровий майданчик, де вони зможуть розважитися, доки дорослі куштуватимуть вина і страви.
Завершить фестивальну програму оголошення переможців. Вони отримають у нагороду за майстерність бочки вина різного розміру. Додатковими призами, як і в попередні роки, стануть баранчики або поросятка: за визнане найкращим біле вино — білого кольору, за червоне — чорного.