Василь БЕДЗІР,
"Урядовий кур’єр"
Зважаючи на те, як зростатиме кількість уражених хворобою COVID-19 на Закарпатті, в області збільшили арсенал засобів для лікування й діагностування. Важливе рішення в цьому питанні прийняли сьогодні на засіданні сесії Мукачівської міської ради.
Зокрема буде придбано прилад, за допомогою якого у місті робитимуть протягом доби понад 100 тестів ПЛP. З цією метою депутати вирішили виділити додаткове фінансування в межах нової медичної програми, спрямованої на розвиток і підтримку комунальних закладів охорони здоров’я. Як ідеться в повідомленні міської ради, придбаний для міста новий ампліфікатор проводитиме дослідження методом ПЛP у реальному часі. Його вартість становитиме понад 1,3 мільйона гривень.
Як вказано в повідомленні, понад 5 мільйонів гривень спрямують до Центру первинної медико-санітарної допомоги та Мукачівської центральної районної лікарні. Півтора мільйона гривень надійде для забезпечення медичних закладів засобами індивідуального захисту, дезінфекційними розчинами, препаратами та медичним обладнанням для протидії коронавірусній інфекції COVID-19; 0,42 мільйона гривень використають на засоби захисту від COVID-19 для сімейних лікарів; ще на 1,47 мільйона закуплять реанімаційне обладнання, зокрема кисневий концентратор, монітори пацієнта, відсмоктувачі.
До кінця року новою програмою передбачено витратити на поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста, а також подолання інфекції COVID-19 майже 8 мільйонів гривень.