Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Міжнародний день музеїв у Мукачівському замку «Паланок» зазвичай відзначали концертами, квестами, майстер-класами й театралізованими екскурсіями. Нині через карантин ці заходи стали неможливими, тож вдалися до нетрадиційних форм.
Тут зняли відео, яке ознайомлює з усіма експозиціями замку. Відеоекскурсія протягом півтори години дозволить побувати в усіх найцікавіших локаціях старовинного замку, побачити найцінніші його експонати. Серед тих об’єктів, які включені до показу, є ще й офіційно не відкриті або, принаймні, раніше недоступні для широкого кола відвідувачів. Такою є, зокрема, і в’язниця, яка за товстелезними замковими мурами існувала впродовж цілого століття.
Відео не замінить собою наочного ознайомлення з музейними цінностями, як і не подарує тих вражень, які можливі під час відвідин замку. Це чудово розуміє дирекція Мукачівського музею на чолі з Михайлом Белеканичем. Тому зробили все, щоб уже під час пом’якшення карантинних обмежень можна було приймати відвідувачів.
З 12 травня з дотриманням діючих обмежень працюють низка музейних експозицій. Серед тих, котрі відкрилися в першу чергу — про історію Мукачева та період діяльності подільського князя Федора Корятовича. Відновили богослужіння в екуменічній церкві: вона обслуговує потреби різних конфесій. Прийме шанувальників прекрасного картинна галерея, а любителів гострих відчуттів — камера катувань. Все це можна буде оглядати в натурі.
«Торік за час від 17 березня по 12 травня наш замок-музей відвідали 38 тисяч людей. Нині, в період карантину хоч установа і не працювала у відкритому режимі, проте працівники цей час використали для справи. Працювали над створенням нових експозицій, удосконалювали старі. Готувалися до прийому відвідувачів, враховуючи санітарні норми», — розповідає Михайло Белеканич.
Нині всім гостям вимірюють температуру біля входу, а у приміщеннях може знаходитися одна людина на кожних 10 квадратних метрів. За цим суворо стежать музейні наглядачі.
У Міжнародний день музеїв, хоч і в незвичних умовах, але замок усе-таки працюватиме для відвідувачів. Незмінною залишиться багаторічна традиція безоплатного входу та ознайомлення з експозиціями. А хто не може прийти або перебуває на самоізоляції до Мукачівського замку — тим на допомогу приходить відео.