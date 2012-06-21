Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Недавно музейні працівники світу відзначили своє професійне свято. На Черкащині сьогодні працює 61 музейний заклад, із них 3 — національні. В області велика кількість історичних та культурних об’єктів, які пов’язані з різними періодами розвитку економіки, історії і культури краю, життям і діяльністю відомих людей, мають мистецьку і наукову цінність. Без кваліфікованих, озброєних глибокими знаннями музейних працівників формування привабливості музею, врахування нових тенденцій, які висуває життя, просто неможливі. Багато чого працівники культури роблять завдяки своєму ентузіазму. І справді, в цій галузі не обійдешся без великої самовіддачі, щоденної копіткої роботи хранителів історії.
Проте, як повідомляє служба зайнятості, у музеях, бібліотеках, архівах та інших закладах культури області останнім часом усе частіше з’являються вакансії. Торік за сприяння обласної служби зайнятості заповнені 246 таких вакансій. З початку нинішнього року від музейних закладів області надійшло 34 пропозиції про роботу, з них укомплектовано 26. Минулого року 172 особи шукали роботу за професією працівника музейної справи. На сьогодні на обліку обласної служби зайнятості перебуває 70 таких безробітних.
Цілком очевидно, що велику роль у формуванні стабільної кадрової ситуації в музеях відіграє рівень заробітної плати. Останнім часом для поліпшення матеріального забезпечення цієї категорії трудівників українським урядом дещо зроблено. Однак, за офіційними повідомленнями, найменші середні зарплати за березень 2020 року були у сферах функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 7 442 грн. Рівень же заробітної плати серед заявлених вакансій на Черкащині, за повідомленням обласної служби зайнятості, в середньому становить близько 5 тисяч гривень.