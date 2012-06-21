Лисичанський міський краєзнавчий музей отримав квадрокоптер, фото- та відео обладнання, проектор, ноутбуки, планшети, принтер, електронний мікроскоп та низку інших сучасних ґаджетів. Цю техніку музей вже почав використовувати для організації воркшопу «Музейна лабораторія», яка займатиметься науково-просвітницькою та дослідницькою діяльністю та працює з навчальними закладами області.
«Нове обладнання буде доступним не тільки для музейних працівників, ми мали на меті що цими інструментами зможе користуватися широке коло людей, щоб вони були зацікавлені прийти в музей і згодом стали такими собі дослідниками рідного краю», — наголошує керівник другого етапу проекту «Заново відкриваємо історичну спадщину Східної України — Музей відкрито на ремонт II» Леонід Марущак. Директорка Лисичанського міського краєзнавчого музею Ніна Бондар підтвердила, що нові пристрої істотно допомагають у роботі. Наприклад, за допомогою електронного мікроскопа, який має функцію збільшення у 200 разів, музейники змогли розшифрувати написи на старовинній мапі. А юних відвідувачів одразу зацікавив квадрокоптер. Школярі вважають, що зараз, коли унікальний пейзаж старопромислового Донбасу так наочно змінюється, це можна фіксувати саме за допомогою такого пристрою. Але дорослі налаштовані реалістичніше: для такої роботи треба мати дозвіл штабу АТО. Запит про нього вже зроблено.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»