Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У Національному природному парку «Синевир» продовжують справу, яку започаткували понад п’ять років тому – приймають на утримання диких тварин, створюючи їм умови, наближені до природи. Цього разу такі умови створили для вовків. На околиці села Синевир відвели і облаштували всім необхідним ділянку для вовків. Тут у вольєрах живуть аж 9 дорослих і стільки ж молодих представників цього виду фауни. Серед них і канадські вовки, степові, полярні і, звичайно ж, карпатські.
Раніше ці вовки перебували в одному з зоопарків Харкова, а тепер їх прийняла гостинна закарпатська земля. Туристи за свої кошти купують харчі, котрі продаються біля входу до парку – баранину, свинину, курятину. Гостей тут багато, адже поряд пролягає дорога до Синевирського озера. Їхня доброчинність є реальною фінансовою допомогою в утриманні диких тварин, які на апетит не скаржаться.
Ця місцина вже отримала власну назву – «Долина вовків». Однак керівництво парку не зупиняється і планує обладнати нові місця для утримання диких тварин. Невдовзі неподалік від вовків житимуть олені. Наповнять водою і озерце, яке зариблять фореллю. Тож поступово у цьому куточку закарпатської Міжгірщини, а саме біля села Синевирська Поляна сформують цілий екопарк.