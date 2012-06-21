Аналіз місячної речовини показав, що під поверхнею природного супутника нашої планети можуть зберігатися фрагменти гіпотетичної планети Тейя, яка, як вважається, колись врізалася в Землю і утворила Місяць. Стаття про залишки Тейї на Місяці з'явилася на сторінках іноземних видань.
Передбачається, що приблизно 4,5 мільярда років тому із Землею зіткнулася планета розміром з Марс, уламки якої сформували Місяць. Йдеться про гіпотезу виникнення Місяця, яка є однією із найбільш ймовірних.
Розрахунки вказують на те, що Місяць на 70-90% складається з речовини Тейї. Але тут є певна суперечність, згідно з результатами аналізу місячного грунту, доставленого на Землю за підсумками експедицій на Місяць. Аналізи показують, що у місячна речовина має практично такий же ізотопний склад, як земна, що суперечить «інопланетній» гіпотезі формування Місяця.
Новий аналіз, вироблений вченими під керівництвом професора Еріка Кано з Університету Нью-Мексико (США), показав, що в глибоких шарах місячного грунту присутня речовина з іншим ізотопним складом, яка цілком могла бути речовиною Тейї.
«Чим глибше залягає порода, тим важчі ізотопи кисню в ній виявляються. Тобто, глибинні шари місячної породи досить серйозно відрізняються за ізотопним складом від земної речовини. Це означає, що Місяць дійсно міг сформуватися з уламків Тейї», – каже Еріка Кано.
Судячи за підвищеною кількістю важких ізотопів, Тейя могла сформуватися на більш далекій від Сонця орбіті і лише потім, вибита зі своєї траєкторії випадковою грою сил гравітації, зблизилася і зіткнулася з нашою ще тоді молодою планетою.
Вчені сподіваються, що нові пілотовані місії до Місяця доставлять нові зразки, і більш точний аналіз підтвердить ці висновки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»