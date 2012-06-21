За даними дослідників Гарвардського університету у найближчі 100 років людство потерпатиме від сонячних спалахів, що може призвести до величезного економічних та технологічних збитків.
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземгі ЗМІ.
Вчені відзначають, що у прогнозуванні таких подій є багато нюансів і непередбачених моментів, йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Astrophysical Journal. Науковці зауважують, що ризики не були «достатньо оцінені». У випадку, коли трапляються потужні спалахи на Сонці, магнітні бурі можуть вибити енергосистеми, перервати супутниковий зв'язок і навіть Інтернет.
«Сонце, як правило, вважається другом і джерелом життя, але це також може бути і навпаки», - сказав Аві Лоєв з Гарвардського університету. «Все залежить від обставин».
Аві Лоєб та Манасві Лінгам досліджували наслідки, що виникають внаслідок еволюційної історії Землі, інших планет Сонячної системи та екзопланет.
Вони наводять на думку, що найбільш екстремальні сонячні спалахи, відомі як суперфлаєри, можуть виникати кожні 20 мільйонів років у зірках,таких як наше Сонце. Суперфлаєри можуть бути в 10000 разів могутнішими, ніж звичайні сонячні спалахи. Вони можуть бути настільки потужними, що, якщо це трапиться на Землі, то може призвести до масового вимирання.
Під час спалаху Сонце викидає у космічний простір хмари електронів, іонів і атомів, а також електромагнітні хвилі, що викликають раптовий спалах і збільшують яскравість зірки. Зазвичай магнітні бурі досягають атмосфери Землі через день-двапісля спалаху.