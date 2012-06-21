Астрофізики виявили залізо (і титан) в атмосфері найгарячішої з нині відомих екзопланет – розпеченого газового гіганта KELT-9 b.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Виявлена в 2016 році екзопланета KELT-9 b знаходиться всього в 4,5 млн км від своєї зірки (для порівняння, від Сонця до орбіти Меркурія – цілих 58 млн. км), а рік на ній триває 36 годин, тому кількість тепла, яке KELT-9 b отримує від своєї зірки, величезна. KELT-9 b - найгарячіша з відомих на сьогоднішній день: температура на її поверхні досягає 4300°C – це більше, ніж на поверхні деяких зірок.
Вимірявши спектр планети за допомогою високоточної ешелле-спектрографа (HARPS-N) на Канарських островах, астрономи виявили, що крім водню в гарячій атмосфері KELT-9 b містяться залізо і титан.
ДОВІДКА «УК»
KELT-9 b відноситься до класу гарячих юпітерів – газових гігантів, які обертаються дуже близько до своїх зірок. Через те, що ці планети такі гарячі, в їх атмосферах часто знаходять металевий пар – так, над планетою WASP-12b, поверхня якої розпечена до 2000°C, рухаються хмари алюмінію і титану. Однак досі не було відомо про планетах з залізним паром в атмосфері. Астрофізики вважають, що хмари на KELT-9 b немає: там занадто гаряче для утворення конденсату, тому небо над розпеченою планетою, швидше за все, чисте, хоч і заповнене випарами заліза.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»