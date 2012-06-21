Астероїд Бенну, також відомий як 1999 RQ36, у другій половині 22 століття може впасти на Землю, заявили в космічному агентстві Сполучених Штатів Америки. За словами представників відомства, ймовірність цього хоч і невелика, але все ж є.
Для більш детального дослідження космічного об'єкта NASA відправило до нього міжпланетну станцію OSIRIS-REx. Вона повинна досліджувати поверхню астероїда і доставити проби його грунту на планету Земля. Буквально на днях з офіційного аккаунта відомства в Twitter стало відомо, що станція наблизилася до Бенну і незабаром приступить до вивчення і аналізу даних про астероїд.
Чи чекати людству кінця світу в 22 столітті, з'ясується не раніше 2023 року – саме на цей рік заплановано повернення OSIRIS-REx. Поки ж, вважають дослідники, ймовірність падіння астероїда 1 999 RQ36 на планету Земля становить приблизно 1 до 2700. Точніше стане відомо тільки після того, як міжпланетна космічна станція виконає свою місію.
Але Бенну цікавий вченим не тільки через його теоретичне зіткнення із Землею. Справа в тому, що він, можливо, проллє світло на зародження життя на нашій планеті. Справа в тому, що, відповідно до теорії панспермії, саме такі астероїди мільярди років назад і принесли життя на Землю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»