Вчені з університету Вуллонгонга визначили дату таємничих наскельних малюнків, виявлених в Австралії, і прийшли до висновку, що стародавні автори в такий спосіб зобразили кліматичний хаос на континенті після завершення льодовикового періоду.
Звіт про відкриття опублікував журнал Science. Йдеться про наскельні малюнки, які в скелястому районі Кімберлі ще в 1891 році виявив австралійський фермер Джозеф Бредшоу. Це абстрактні «танцюючі фігури», виконані охрою. Нічого подібного з точки зору сюжету більше ніколи і ніде не зустрічалося в наскельному живопису.
Багато років археологи точно не знали, хто і коли створив ці твори. Попередні датування були вельми приблизними, а похибка в датах була дуже великою. До останнього часу вважалося, що малюнкам може бути і п'ять, і 17 тисяч років.
Однак у новому дослідженні вчені проаналізували скам'янілі осині гнізда, які комахи будували поряд із стародавніми малюнками. Перша подібна спроба була зроблена в 1990-і роки. До речі, саме тоді вчені і висловили гіпотезу, що вік малюнків може досягати 17 тисяч років.
І тільки зараз датування вдалося уточнити. Вчені зробили це завдяки крихітним шматочкам деревного вугілля, які оси використовували для будівництва своїх гнізд. Це вугілля піддали радіовуглецевому датування. Воно й показало, що реальний вік таємничих малюнків – 12 тисяч років плюс-мінус 500 років.
Також було встановлено, що стиль, в якому були виконані малюнки, проіснував у цьому районі не більше однієї тисячі років, а це дуже короткий період часу за мірками історії.
Однак вчені помітили, що саме цей період часу збігається за хронологією з періодом стрімкого закінчення льодовикового періоду. Підйом рівня моря призвів до затоплення північній частині Австралії. Половина регіону Кімберлі пішла під воду.
Це привело дослідників до висновку, що стародавні художники фактично зобразили хаос, який охопив тоді цей регіон, залишивши нам свого роду послання і попередження про кліматичну катастрофу.
"У цей час Австралія переживала стрімке завершення льодовикового періоду і на континенті панував справжній хаос. Тобто, стародавні малюнки можна вважати попередженням про небезпеку, пов'язану з кліматичними змінами", - говорять співробітники університету Вуллонгонга.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»