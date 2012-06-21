Північноатлантичний альянс очікує другу хвилю коронавірусу, яка може розпочатися восени. Тому в організації вирішили розробити план військової операції, щоб краще підготуватися до нового спалаху. Про це повідомив журнал Spiegel.
Минулого тижня посли країн-членів НАТО провели закриту зустрічі з генеральним секретарем організації Єнсом Столтенбергом, на якій обговорили оперативний план, який має бути схвалено під час зустрічі міністрів оборони НАТО в червні. Генсек НАТО заявив, що узгодженіша реакція на другу хвилю COVID-19 буде лакмусовим папірцем на надійність і згуртованість Альянсу.
Як повідомляє німецьке видання, генсек також запропонував провести спільні закупівлі засобів індивідуального захисту й ліків через агенцію підтримки та закупівель НАТО. Посли також домовилися розробити довгостроковий «План на випадок пандемічного реагування».
У НАТО вирішили діяти на упередження ситуації з вірогідним розвитком пандемії тому, що серед членів організації панує розчарування з приводу того, як НАТО діяло в умовах кризи через коронавірус. Зокрема, невдоволення висловлювалося щодо поганої організації спецрейсів з доставки медикаментів і засобів захисту та авіаперевезень пацієнтів. «Лише після тривалого періоду непорозумінь літаки членів Альянсу отримали дозвіл польотів над Європою за спрощеною процедурою з єдиним позивним НАТО без надання індивідуальних дозволів», — пише Spiegel.
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