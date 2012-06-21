У громадському наземному транспорті столиці також працює електронний квиток. Проте, до 1 липня пасажири зможуть купувати квитки і в кондукторів. А електронний квиток охочі можуть придбати у Т-кіосках, яких нині в столиці вже понад 300 – практично на кожній зупинці транспорту.
Про це під час брифінгу 19 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також зауважив, що як комунальний, так і приватний наземний громадський транспорт після відновлення роботи зможуть перевозити одночасно не більше половини від кількості пасажирів, на яку його розраховано. А контролювати дотримання цих правил буде поліція. Допомагатимуть їй представники муніципальної варти.
Очільник столиці також наголосив, що всі водії та кондуктори зобов’язані носити маску або респіратор, а також рукавички. В масках мають бути й пасажири. А також не нехтувати й рукавичками. Усі працівники компанії-перевізника перед початком роботи зобов’язані проходити термометрію. Тих, у кого виявлять температуру, вищу за 37,2 і симптоми ГРВІ, до роботи не допускатимуть.
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«Урядового кур’єра»