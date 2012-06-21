Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’ єр»
Згідно з останніми даними Національного банку, який посилається на Держстат України, у березні 2020 року споживча інфляція у річному вимірі становила 2,3%, а в місячному — 0,8%.
Керівництво Нацбанку України стверджує, що в першу чергу, зростання цін у березні 2020 року стримували знижені ціни на енергоносії, які сформувалися на світовому ринку. Другим чинником є ефект від зміцнення гривні, який спостерігався протягом другої половини 2019 року. Також на стримування зростання цін у загальному вимірі вплинуло збільшення пропозиції різних продуктів харчування всередині України.
Натомість у березні 2020 року завдяки послабленню національної валюти, зменшилися темпи падіння цін на електроніку, побутову техніку, взуття тощо. Тобто на товари імпортного походження. Однак через збільшення попиту подорожчали медичні товари, ліки, мило та туалетний папір.
Щодо цін на агарні товари та продовольство, то як вважають у Нацбанку, непоганий врожай зернових став запорукою зниження темпів здорожчання хліба. У свою чергу збільшення імпорту молочних продуктів вплинуло на зменшення темпів зростання цін на них.