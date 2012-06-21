Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У небі над Уманню зʼявилися навчальні літаки Л-39. Оскільки раніше військовий аеродром тут був занедбаний і фактично багато років уже не існував, місцеві жителі були здивовані відновленням польотів. Як виявилося, тепер на летовищі проходить практичне навчання курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Торік тут провели справжню реконструкцію: впорядкували злітно-посадкову смугу, розчистили територію, замінили кількасот бетонних плит, розгорнули системи радіотехнічного забезпечення, обладнали шість класів для курсантів та сформували автомобільний парк, підвели воду та відновили електропостачання
Перед початком польотів спеціальна комісія перевірила готовність аеродрому до роботи. У програмі навчання, окрім теоретичної підготовки, й тренувальні польоти, які проходять під ретельним контролем фахівців.