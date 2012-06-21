Сьогодні ввечері, 14 грудня, відбудеться оснаннє в 2020 році повне сонячне затемнення, Місяць повністю закриє собою нашу зірку. Максимальна фаза розпочнеться о 18:13 за київським часом і триватиме близько двох хвилин. Астрономи розповіли, що при повному затемненні буде видно «сонячну корону», що нагадує вогненне кільце, а також зірки і планети, що знаходяться поблизу Сонця.

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Але жителі України зможуть побачити затемнення тільки через онлайн-трансляцію – явище зможуть спостерігати лише жителі Чилі та Аргентини. Також його частково побачать в Південній Америці, Полінезії, Антарктиді та Африці.

Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць, опинившись між Сонцем і Землею, частково або повністю закриває сонячний диск. В останньому випадку затемнення називається повним.

Якби Земля і Місяць знаходилися в одній орбітальній площині, повне сонячне затемнення траплялося б кожен молодий Місяць. Однак орбіта Місяця нахилена приблизно на 5° щодо орбіти Землі. З цієї причини наш природний супутник в молодику зазвичай проходить нижче або вище Сонця.

Щороку на Землі відбувається від двох до п'яти сонячних затемнень, і не більше двох з них можуть бути повними. Грудневе повне затемнення буде єдиним в 2020 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»