Міністр старожитностей Єгипту Халед аль-Енані оголосив у суботу на прес-конференції про нове відкриття в некрополі Саккара, що в передісті Каїра, здійснене єгипетською археологічною місією під керівництвом генерального секретаря Верховної ради старожитностей Мустафи Вазірі.
Відкриття було зроблено в некрополі священних тварин. Це те саме місце, де минулого року археологічна місія виявила десятки муміфікованих котів, жуків-скарабеїв, кобр та крокодилів, а також надзвичайно добре збережену могилу жерця П’ятої династії Вахті.
Аль-Енані пояснив, що нещодавнє відкриття включало велику колекцію з 75 дерев’яних та бронзових статуй котів різної форми та розмірів, групу муміфікованих котів, знайдених всередині 25 дерев’яних коробок із кришками, прикрашеними ієрогліфічними текстами, та дерев’яні статуї тварин та птахів, зокрема бика Апіса, мангуста, ібіса, сокола та давньоєгипетського бога Анубіса у вигляді тварин.
Археологи також знайшли великого скарабея, виготовленого з каменю, захованого всередині дерев’яної коробки, двох невеликих скарабеїв, виготовлених з дерева та пісковика, та трьох статуй крокодилів, всередині яких були знайдені мумії маленьких крокодилів.
У колекції древніх артефактів, що належить давньоєгипетським божествам – 73 бронзові статуетки із зображенням бога Осіріса, шість дерев'яних статуй бога Птаха, 11 дерев’яних та фаянсових статуй бога лева Сехмета, а також красиво вирізана статуя богині Нейт, що носить корону Нижнього Єгипту.
За словами археологів, ці артефакти належать до 26-ї династії сьомого століття до н.е., яка вважалася епохою ренесансу, їм понад 2 700 років.
Мустафа Вазірі сказав, що найвизначнішими предметами цього відкриття є п’ять мумій великих котів, які, ймовірно, є дитинчатами-лева. За даними КТ-сканування, проведеного на двох із цих мумій, є 95 відсотків шансів, що мумії належать левенятам, виходячи з розміру та форми кісток мумій.
Однак дослідження ще не розкривають остаточних деталей.
ДОВІДКА "УК"
У районі Саккари знаходиться 11 пірамід і сотні могил древніх чиновників, починаючи з 1-ї династії (2920-2770 рр.до н.е.) і до коптського періоду (395-642).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»