Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Немирові відкрили станцію з оформлення та видачі паспортних документів, чому дуже раді мешканці цієї об’єднаної територіальної громади, яка є однією з найбільш спроможних у Вінницькій області.
За словами виконуючої обов’язки начальника управління міграційної служби області Антоніни Ратушної, з часу запровадження безвізового режиму України та ЄС у червні минулого року, попит на оформлення закордонного паспорту з біометричними даними не зменшується. Тому придбання Немирівською міською радою робочої станції з оформлення і видачі паспортів громадянина України та для виїзду за кордон є необхідним.
До речі, Немирівський район посідає 4 місце в області за кількістю видачі цих документів. Після урочистого відкриття станції адміністратор ЦНАПу Галина Ведибіда відразу надала послуги першим відвідувачам. Мешканці об’єднаної територіальної громади, впевнені, що робота станції дасть змогу економити час і ресурси.