Сім'я з Північної Кароліни (США) показала цуценя їх білої німецької вівчарки з незвичайним забарвленням – зеленувато-жовтим.
Шана Стам, власниця вівчарки, розповіла, що їх собака по кличці Джипсі народила восьмеро цуценят. Коли з'явився четвертий малюк, вся сім'я була шокована. Маленький самець був неприродного забарвлення.
Як пояснила телеканалу WLOS-TV ветеринар Сюзанна Чанчуллі з клініки для тварин Джуналускі, іноді цуценята народжуються з подібною аномалією. Спеціаліст додала, що з часом відтінок хутра зміниться на білий.
Шана пізніше розповіла про прізвисько, яке придумали незвичайному цуценяті: «Він народився лаймово-зеленим і розлюченим. Так що ми назвали його Халком», – розповіла господиня собак.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»