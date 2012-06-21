Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Уже в цей четвер, за умови, якщо не виникне підозр на захворювання, Міністерство охорони здоров'я України планує завершити у Нових Санжарах на Полтавщині обсервацію громадян, евакуйованих із китайської провінції Ухань у зв'язку зі спалахом коронавірусу.
«Щодо обсервації у Нових Санжарах: сьогодні після ранкового обходу ми маємо стабільну ситуацію, як завжди. Усі здорові й очікують завершення обсервації, яку ми плануємо провести у четвер», – повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві у понеділок.
Нагадаю, двотижневий карантин у районному центрі на Полтавщині наразі проходять 89 осіб, у тому числі 27 іноземців.