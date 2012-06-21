Останніми десятиліттями від браку кваліфікованих робітників потерпають економіки багатьох країн, і Україна в цьому сенсі не виняток. Ця проблема в нашій державі постає ще гостріше через їх відтік у країни Євросоюзу, де і заробітки на порядки вищі, й умови праці комфортніші. Напруження додає старіння робочої сили у виробничому секторі економіки, де вік робітників більшості професій перевищує 50 років, невисокий інтерес молоді до оволодіння робітничими професіями і, врешті, якість підготовки кадрів у системі професійно-технічної освіти.

Серед причин не надто активного бажання юнаків і дівчат вступати у професійно-технічні навчальні заклади фахівці називають загальне падіння престижності робітничих професій, відірваність системи ПТО від виробництва, що унеможливлює проходження практики на сучасних виробництвах. Але далеко не останню роль у цьому відіграє застаріла матеріально-технічну база ПТНЗ, що перетворює навчання на рутинну й нецікаву повинність.

Міністерство освіти і науки вже робить перші кроки в подоланні кризи на ринку робітничих професій, але, як відомо, життєздатними й ефективними бувають передовсім ті ініціативи, що зароджуються знизу.

У Харківській області ситуація з вакансіями робітничих професій така сама, як в Україні. Дефіцит кадрів, кваліфікованих, досвідчених, відчувається в багатьох галузях і особливо болісно — в будівельній. Тож серед заходів, спрямованих на насичення ринку праці висококваліфікованими робітниками, в регіоні взялися за модернізацію матеріально-технічної бази ПТНЗ, їх укрупнення, підвищення кваліфікації викладачів професійного навчання.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Анатолія Бабічева, масштабні зміни в підходах до розвитку професійно-технічної освіти в області розпочали кілька років тому із залучення інвестицій.

«До цього майже 25 років жодних капіталовкладень від держави не було, — розповів на брифінгу Анатолій Бабічев. — Три роки тому це були перші комп’ютерні, предметні кабінети. На часі — оновлення лабораторій і майстерень, які є в ПТУ».

Відкриття на базі державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області» сучасної навчально-виробничої майстерні для малярів стало і справді не лише знаковим, а і свідченням серйозної налаштованості харків’ян на відродження профтехосвіти.

За допомогою німецьких партнерів із фонду імені Ебергарда Шьока і за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, що діє за дорученням уряду Німеччини, в закладі провели масштабну реконструкцію, виконавши ремонтні, оздоблювальні, електромонтажні роботи, а навчально-виробничу майстерню із професії маляр-реставратор декоративно-художніх фарбувань оснастили новим сучасним обладнанням.

Як розповів Анатолій Бабічев, спів­праця з фондом ім. Е. Шьока розпочалася ще шість років тому, коли спільними зусиллями представників фонду і працівників департаменту освіти і науки ХОДА було розроблено відповідний проєкт щодо підвищення якості навчання в ПТНЗ.

Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області — це вже не перший об’єкт, якого торкнулися кардинальні зміни. Завершено створення двох навчально-практичних центрів із професій монтажник-утеплювач і слюсар-ремонтник. У процесі реформування ще два заклади професійно-технічної освіти шляхом їх укрупнення і створення регіональних центрів професійно-технічної освіти.

В області на цей навчальний рік триває встановлення в закладах профтех­освіти десяти кабінетів природничо-математичного циклу.

За словами заступника голови ХОДА, на Харківщині буде реформовано чотири заклади профтехосвіти шляхом їх укрупнення, а також створено нові регіональні центри. Необхідність таких кроків продиктована об’єктивними причинами: брак у малокомплектних закладах належної матеріальної бази, ресурсів, наприклад майстерень.

Під час відкриття оновленого простору в закладі заступник Головного консула Німеччини в Україні Петер Шмаль зауважив, що його створення стало можливим лише завдяки плідній співпраці наших держав. За словами закордонних гостей урочистостей, втілення проєкту стало цікавим майданчиком для реалізації професійних здібностей студентів, які взяли участь у створенні майстерні й мали нагоду повправлятися в застосуванні будівельних та оздоблювальних матеріалів німецького виробництва. Окрім того, частину другого поверху закладу підрядники на прохання викладачів та учнів навчального центру залишили недоремонтованими, надавши майбутнім малярам і реставраторам декоративно-художніх фарбувань місце для виконання оздоблювальних робіт.

У планах — створення центру професійної досконалості на базі державного навчального закладу «Слобожанський регіональний центр професійної освіти», аналогів якому ще немає в Україні. Тут учні опановуватимуть спеціальності, а вчителі й майстри проходитимуть курси підвищення кваліфікації на сучасному обладнанні з використанням інноваційних матеріалів і технологій.