Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Нового року відбулося засідання Сумської регіональної тристоронньої соціально-економічної ради та обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, в ході якої повідомлено, що впродовж грудня загальнообласні борги із зарплати зменшилися на 3,3 мільйона гривень.
Зокрема, повністю розрахувалися зі своїми працівниками ДП «Облавтодор» та його філії, Державний НДІ хімічних продуктів, частково – ТОВ «Сумське машинобудівне НВО», «Машсервіс», «Сумиспортінвест».
Проте про повну ліквідацію заборгованості не йдеться. Зокрема, майже 90% загальнообласного боргу припадає на підприємства Сум.
У ході засідання напрацьовано графік ліквідації заборгованості, який доведено до підприємств.