Такої передноворічної зустрічі, здається, ще не було: Федерація профспілок Рівненщини подарувала дітям учасників АТО захопливе дійство, що відбулося в кінно-спортивному клубі «Патріот».
Сотня діток з усієї області в супроводі батьків з’їхалися на незвичне кінне шоу: маститі гривасті дарували різноманітні трюки, танцювали і навіть вклонялися нашим мужнім захисникам та їхнім синам і донечкам. Було в тому щось символічне: адже кінь, окрім незвичайної працьовитості, символізує ще й надійність… Як і вони, наші вірні захисники…
— Півтора року служив на передовій на блок-постах, виконав свій обов’язок перед Україною, — каже учасник бойових дій тракторист-механізатор з історичного Дерманя, малої батьківщини Волинського Гомера Уласа Самчука, Віталій Сундуков.
Його десятирічний син Вадим, який навчається в тій самій школі, що й колись Улас Самчук, уважно слухає нашу розмову. І гордо додає: портрет його тата є на шкільному стенді, серед інших захисників України з патріотичного Дерманя, про нього дітям часто розповідають учителі. Словом, усі разом дерманці й сьогодні, як і понад століття тому, роблять для України велику справу…
— Це лише одна з сімейних історій наших дорогих гостей, що приїхали з різних куточків області, — долучається до розмови голова Федерації профспілок Рівненщини Микола Шершун. — У кожного вона своя, неповторна й до глибини душі українська. Якщо торік діток зустрічав лісовий Миколай, який водив їх до музею лісу, то нині він приїхав на симпатичному конику, з подарунками та забавами. Хотілося зробити для дітей справжнє зимове свято. А ще — показати, що і в нас на Рівненщині тепер є не гірші, ніж у Європі, комплекси, де дітвора може навчитися верховій їзді.
Свято вдалося: емоції переповнювали дітвору і під час «спілкування» з гривастими, і тоді, коли їх пригостили гарячим кулішем та чаєм. Здається, смачнішого вони ще не куштували!