Міська влада виконує програму «Сєвєродонецьк — місто троянд». Наразі на проспекті Гвардійський вже висаджено 3 тисячі кущів троянд, і планується, що восени тут же з'явиться ще 3000 кущів царівни квітів. До того ж тепер, вперше за останні тридцять років зелені насадження будуть поливати. Для цього вже обладнані поливальними пристроями два автомобілі.
Як повідомляє пресслужба міської ради, програма «Сєвєродонецьк — місто троянд» започаткована минулого року. Першими головний проспект міста прикрасили кущі троян, ялівцю віргінського і козацького. Наступного року тут планують посадити декоративні чагарники, такі, як спірея японська, форзиція та барбарис.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»