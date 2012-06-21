Володимр ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Послуги з розірвання шлюбу для подружжя, яке не має малолітніх дітей, а також зміна імені та прізвища, з 2019 року будуть надаватися у Центрах надання адміністративних послуг Харкова.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
За словами директора департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міськради Вікторії Китайгородської, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, адміністраторам центрів передані повноваження з прийому і видачі документів у сфері реєстрації актів цивільного стану. Нові послуги надаватимуться у всіх 11 ЦНАП міста вже з початку 2019 року.
«Нині в штаті центрів працює 185 кваліфікованих фахівців, які пройшли навчання стандартам обслуговування. У наступному році штат буде збільшено ще на 20 адміністраторів», – зазначила Вікторія Китайгородська.
Першим кроком до надання нових послуг стало навчання в Головному управлінні юстиції в Харківській області для співробітників центрів адмінпослуг.
«Вважаємо, що це доцільно і актуально, оскільки збільшиться кількість місць, куди жителі міста зможуть звернутися за даною послугою. З огляду на те, що всі відділи ЦНАП в Харкові модернізовані, в них створені комфортні умови, харків'янам буде зручніше отримувати ці послуги через територіальні центри. Люди повинні мати право вибору», – зазначила начальник Головного територіального управління юстиції в Харківській області Тетяна Єгорова-Луценко.
Надалі навчання в сфері надання нових послуг з реєстрації актів цивільного стану пройдуть всі адміністратори центрів. За словами Вікторії Китайгородської, вже в другому кварталі 2019 року в ЦНАП планують впровадити ще три нові послуги: реєстрація народження, смерті і реєстрація шлюбу.