Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
У 2020 році в Полтаві можуть з’явитися перші велосмуги. Цю ідею місцевих велосипедистів підтримали у міській раді й патрульній поліції, відбулася робоча нарада зацікавлених сторін. Спільно визначили, що ширина такої велосмуги на проїжджій частині дороги не повинна перевищувати 1,5 метра. Починати реалізацію проєкту вирішили з центральної частини міста, і на найширших вулицях, щоб напрацювати певний досвід.
Патрульні розповіли, що майбутні велосмуги будуть облаштовані за допомогою розміток і знаків. І що реалізація веломережі – це довготривалий процес, на який підуть роки. Навіть у містах, де подібні проєкти давно стартували, велосипедист може певну дистанцію їхати вело доріжкою, а потім знову користуватися загальною автодорогою. Однак прихильники альтернативного виду транспорту все одно сподіваються у недалекій перспективі створити офіційну веломережу. Тому, що в Полтаві вже стільки машин, що скоро на тамтешніх вулицях можна буде безпроблемно пересуватися хіба що пішки та на велосипедах.