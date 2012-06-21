У Вінниці створюють спортивний комплекс європейського зразка, який значно розширить можливості залучення містян до здорового способу життя й буде адаптований для людей з обмеженими можливостями. У ньому працюватимуть перший муніципальний 25-метровий басейн (кількість відвідувань — майже 300 осіб за добу), а також зали гімнастики, атлетичний та ігрових видів спорту. Облаштують пандуси, встановлять ліфт і зроблять місця для глядачів.
Таким стане спорткомплекс на вулиці Академіка Янгеля, який нині капітально ремонтують та реконструюють. Роботи здійснюють коштом міського бюджету та цільової субвенції за державною програмою.
Основні будівельні роботи планують завершити восени цього року, а ввести спорткомплекс в експлуатацію — навесні наступного.
Зі слів голови комітету з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради Сергія Краєвського, це буде сучасний спортивний комплекс із п’ятьма залами. Його відкриття сприятиме тому, що вінничани займатимуться плаванням, гімнастикою, гандболом, баскетболом, футзалом тощо. Тут можна буде проводити регіональні та всеукраїнські змагання. Реалізують проєкт у межах розвитку спортивної інфраструктури міста.