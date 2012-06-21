Уже завтра, 5 листопада, відбудеться презентація нового смартфона компанії Xiaomi – Xiaomi Mi CC9 Pro. Пристрій вже тривалий час світиться у витоках як новий фотофлагмана китайського гіганта, але напередодні презентації сам виробник розповів, що пристрій зможе похвалитися не тільки якістю зроблених на нього знімків.
У компанії Xiaomi розповіли, що їх новий смартфон виявиться першим пристроєм з ультратонким оптичним датчиком відбитків пальців захованим під дисплеєм. Компанія пояснила відмінність нової технології від уже діючої на ринку тим, що «чутливість сканера відбитку пальців і точність розпізнавання в новому поколінні були помітно покращені – пристрої з новим сканером буде легше розблокувати в разі зайвого освітлення і низької температури».
Нагадаємо, що разом з Xiaomi Mi CC9 Pro 5 листопада також повинні показати нове покоління фірмового телевізора Xiaomi, а також перші по-справжньому «розумні» годинники від виробника, які, за інформацією компанії, будуть здатні замінити смартфон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»