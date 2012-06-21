У селищі Новопсков запрацювала поліцейська станція, яка обслуговуватиме Новопсковську об’єднану територіальну громаду. Це 13 тисяч громадян, які проживають у п'яти населених пунктах.
Як повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ НП в Луганській області, дільничні офіцери поліції прийматимуть громадян у поліцейській станції та матимуть змогу ще швидше реагувати на правопорушення у населених пунктах, а громадянам буде значно простіше отримати допомогу поліції.
Поліцейська станція обладнана й оснащена сучасною оргтехнікою завдяки фінансовій підтримці Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН) та Головного управління Національної поліції в Луганській області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»