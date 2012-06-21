Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Обстежуючи вже готові до приймання в експлуатацію новозбудовані приміщення медичних амбулаторій на Черкащині, фахівці виявили окремі порушення в додержанні норм інклюзивності. Тим часом підрядники працювали виключно за типовим для всієї України проєктом, який підготував Мінрегіон. Недоробки, як запевнив заступник голови облдержадміністрації Віктор Карпенко, будуть виправлені. У подальшому враховуватимуться оновлені норми будівництва, зокрема й стосовно інклюзивності будівель і споруд.
Фахівці відвідали також обласний драматичний театр, реконструкція якого завершується. Тут виявили декілька незначних порушень, які підрядник зобов’язався виправити в найкоротші терміни.
Незабаром Україна звітуватиме про виконання Конвенції ООН про забезпечення додержання прав осіб з особливими потребами. Масштабні моніторинги, які здійснюватимуть в областях, будуть оприлюднені.