Останніми роками міжнародне співтовариство все більше занепокоєне питанням шкоди, яке промислове виробництво завдає навколишньому середовищу. У зв'язку з цим стають популярними такі розробки як електрокари, сонячні панелі на даху будинків тощо. Стало відомо, що в Нью-Йорку розгорнуто розміщення величезних акумуляторних батарей для харчування міста, замінивши ними газові електростанції.
Згідно з наявними даними, якщо все піде за планом, то Ravenswood Development, нинішній власник заводів, займеться виробництвом і розміщенням батарей в три етапи, причому перший з них буде завершено вже до березня 2021 року. Відносно планів по завершенню останніх двох етапів ніякої інформації поки немає.
Важливо відзначити, що представники Ravenswood Development заявили, що енергія, яка буде запасатися в акумуляторах, потенційно може надходити і з не зовсім екологічних джерел. Але при цьому не варто забувати, що нові батареї все одно будуть більш екологічними, ніж газ.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»