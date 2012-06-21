Стан актора Олега Табакова, який потрапив у реанімацію, оцінюється як вкрай важкий. Як стало відомо РЕН ТВ, медики діагностували у відомого російського актора сепсис.
За попередніми даними, причина зараження поки не відома. Медики проводять обстеження і з'ясовують точну причину захворювання артиста.
Як раніше повідомляв РЕН ТВ, Табаков перебуває в реанімації.
Тим часом в прес-службі актора і художнього керівника МХТ ім. А. П. Чехова Олега Табакова прокоментували повідомлення про госпіталізацію актора.
«Це планове обстеження», – заявили там.
Повідомлення про хворобу Олег Табаков підтвердив порталу «Говорить Москва».
«Я хворий», – сказав він.