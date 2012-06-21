Незвичайну споруду в ацтекському стилі знайшли в Пакистані. Примітно, що раніше неподалік від споруди виявили найстарішу в світі статую «Маха Парі Нірвана», що зображає смерть Будди. Статуї, яку знайшли в 2016 році, 1700 років, вона має 48 футів у довжину. Її знайшли поряд зі статуєю Будди з подвійним ореолом, першої в своєму роді в історії буддійської цивілізації в Пакистані. Археолог Абдул Назір Хан, який виявив споруду каже, що такий архітектурний стиль характерний для вимерлої цивілізації Гандхара, представники якої були мандрівниками і дослідниками.
Виявлена споруда за своєю суттю є ступою, але побудована за всіма канонами зодчества ацтеків, і саме цей факт ставить вчених в тупик. Однак, схожі споруди раніше було знайдено в Кашмірі (нині є предметом оскарження на володіння Китаєм, Індією і Пакистаном). На додаток до головної ступи, в навколишньому внутрішньому дворі знаходяться 19 невеликих вівтарів, які відмінно збереглися, незважаючи на майже 2000 вік.
Цікаво й те, що крім ацтеківських мотивів ступінчаста піраміда, при огляді зверху має форму хреста. Хан каже, що це перша в історії настільки незвичайна будівля, що вбирає в себе ознаки різних культур. Варто зазначити, що Гандхари були першими, хто зобразив Будду в «смертній» людській подобі. Очевидно, що ступу збудували на місці духовного паломництва.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»