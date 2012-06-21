У Палестині впав Мамврійський дуб, або Дуб Авраама, вік якого оцінюють приблизно в 5 тисяч років. Кадри з деревом, що впало з'явилося у соцмережах.
Згідно з версією в Біблії, під цим деревом Аврааму з'явилася Свята Трійця. Смерть цього дерева, за переказами, є ознакою швидкого кінця світу.
У той же час вчені розповіли, що дуб засох ще в 1996 році і з тих пір вважався не життєдайним. Однак кілька років тому з його коренів виросли два нових дерева, і зараз стовбур звільняють від відмерлих гілок, що заважають молодим пагонам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»