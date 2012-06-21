Археологи виявили в південноафриканській печері предмет, який доводить, що абстрактний живопис був доступний предкам людей мінімум на 30 тисяч років раніше, ніж вважалося досі. Знахідку, про яку повідомляє «Урядовий кур’єр» посилаючись на статтю в журналі Nature, знайшли в печері Бломбос на південному узбережжі ПАР, раніше відомої завдяки виявленим у ній прикрасам з раковин, зроблених ранніми Homo sapiens.
На породі сількрета уважні вчені помітили три червоні смужки, пересічні із шістьма іншими лініями. Що означав цей символ, навряд чи вдасться з'ясувати, проте вчені впевнені, що нанесені вони були людиною свідомо – за допомогою крейди з червоної охри.
Щоб довести, що малюнок був результатом роботи людини, а не природним витвором, вчені використовували метод спектроскопії, довівши, що лінії зроблені на основі охри.
«Ця чудова знахідка як мінімум на 30 тисяч років старша за найранішніші зразки абстрактного живопису, відомих раніше», – пояснили вчені у своїй статті. Вони повідомляють, що раніше подібні орнаменти, що складаються з перехресних ліній, були виявлені на інших артефактах із цієї ж печери.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»