У Національному природному парку «Синевир» продовжують справу, яку започаткували понад п’ять років тому, — приймають на утримання диких тварин, створюючи їм умови, наближені до природних. Цього разу потурбувалися про вовків. В околицях села Синевир відвели і облаштували всім необхідним ділянку для сірих хижаків. Тут у вольєрах живуть аж дев’ятеро дорослих і стільки само молодих тварин. Серед них є канадські, степові, полярні і, звичайно ж, карпатські вовки.
Раніше ці тварини перебували в одному із зоопарків Харкова, а тепер їх прийняла гостинна закарпатські земля. Туристи із задоволенням купують харчі, які продаються біля входу в парк, — баранину, свинину, курятину — і підгодовують тварин. Гостей тут багато, адже поряд дорога до Синевирського озера. Доброчинність відвідувачів парку — реальна фінансова допомога в утриманні диких тварин, які на апетит не скаржаться.
Ця місцина національного парку вже отримала назву: долина вовків. Однак керівництво закладу планує обладнати нові місця для утримання диких тварин. Невдовзі неподалік вовків житимуть олені. Наповнять водою й озерце, яке зариблять фореллю. Тож поступово у цьому куточку закарпатської Міжгірщини, біля села Синевирська Поляна, сформують цілий екопарк.