Родичі українських військовополонених моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки, розповіли президентові Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є про порушення Росією прав захоплених українців. До її відома доведено конкретні конвенційні порушення влади Росії стосовно військовополонених моряків. Ішлося про реалізацію європейськими парламентаріями політичних можливостей звільнення військовополонених українських моряків, моніторингу дотримання РФ норм міжнародного права, зокрема 3-ї Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими.
Адвокат наших хлопців Микола Полозов попросив президента ПАРЄ не послаблювати уваги до проблеми українських політв’язнів у Росії й окупованому Криму. Адже репресії стосовно громадян України, кримських татар тривають. У кремлівських катівнях залишаються Сенцов, Гриб, Бекіров, фігуранти справ «диверсантів» і Веджіє Кашка — загалом понад 70 осіб, повідомляє УНІАН. Пані Морі-Паск’є нагадали й про проблему порушення прав людини стосовно громадян України в ОРДЛО.