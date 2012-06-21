Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
З понеділка по всій країні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких опрацьовуватимуть алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для коронавірусу.
Це робитиметься із профілактичною метою. У межах цих заходів, на 19 вокзалах країни облаштували медичні пункти, ще на 5 вокзалах організували приміщення для тимчасової ізоляції людей. Такий об'єкт з'явився й на Південному вокзалі Полтави.
Крім того, Укрзалізниця закупила 10 тисяч респіраторів, 25 тисяч оглядових рукавичок, понад 1 тисячу захисних окулярів. Також закупляють антисептик для рук, дезинфікуючі засоби та захисні халати. Для персоналу залізниці провели спеціальні навчання та інструктажі, підготували засоби індивідуального захисту й таке інше.