У Великобританії після зсуву відкрився вхід у незвичайну печеру. Сталося це на схилі пагорба неподалік від церкви Святої Катерини, де проходила залізниця неподалік від міста Гілфорда. Залізницю тут збудували у 1840-х роках. Після зсуву на місце аварії приїхали залізничники, щоб перевірити, чи не пошкоджені комунікації. Вони і виявили дивну печеру на піщаному схилі пагорба. Про свою знахідку робітники повідомили археологам, оскільки всередині печери вони виявили дивну «різьбу» і гравюру.
Щоб проникнути в печеру, археологам довелося використовувати альпіністське спорядження. У печері археологи виявили готичну святиню, що датується XIV століттям.
Всередині печери археологи знайшли нішу висотою 70 сантиметрів. У ній вирізані точки і зображення хреста на Голгофі зліва від них. Всього ж було виявлено сім-вісім додаткових невеликих ніш з напівстертими написами або ініціалами всередині.
Стеля печери закопчена, а на підлозі було знайдено залишки від двох багать. Можливо, кіптява на стелі печери з'явилася через використання масляних ламп. Археологи вважають, що в середньовіччя ця печера була більшого розміру.
Імовірно, вона використовувалася в якості храму задовго до того, як на вершині пагорба було збудовано церкву. Однак що це був за храм, вченим ще належить встановити. Відзначимо, що цей пагорб до XIV століття мав назву Drakehill, тобто «Пагорб Дракона».
Повідомлення про відкриття з'явилося на сайті британського Інституту археології (UCL Institute of Archaeology), що входить у структуру Каліфорнійського університету (США). Воно було зроблено.
Знайдені в печері залишки сажі і деревного вугілля відправлені на аналіз. Їх дослідження дозволить встановити точне датування знайдених артефактів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»