У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором Сполучених Штатів Америки Річардом Блюменталем і членом Комітету з розвідки Палати представників США Джимом Гаймсом.

«Дякуємо, що приїхали в ці важкі дні після масованої атаки. Дякуємо за вашу двопартійну підтримку. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, Президентові та Конгресу Сполучених Штатів», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що надіслав до Білого дому та Конгресу США лист про потреби України в антибалістичних ракетах на тлі посилення російських ударів. Важливі своєчасна закупівля та надання цих ракет насамперед через програму PURL і прискорене постачання.

«У нас є ініціатива на полі бою, яку ми отримали. Зараз ми в кращому становищі, ніж були протягом року. Але навіть у такій ситуації наші люди незахищені — передусім цивільні — через великий дефіцит антибалістичних ракет. І навіть програма PURL, яка працює, не допомагає повною мірою», — акцентував Президент.

Представники Конгресу наголосили: бачать, як росія намагається залякувати дипломатичних представників, щоб змусити їх виїхати з Києва. Але всі її спроби лише збільшують готовність допомагати Україні та зберігати дипломатичну присутність у столиці.

«Те, що робить путін, — поза межами жорстокості. Він намагається тероризувати й залякати Україну, щоб змусити її скоритися і переконати світ, що росія перемагає. Я повернувся після візиту в лютому, щоб сказати людям: росія не перемагає. Вона не переможе. Україна може перемогти, якщо ми її підтримаємо», — зазначив Річард Блюменталь.

Джим Гаймс зазначив, що підтримка України, зокрема надання розвідданих, триватиме.

Володимир Зеленський детально поінформував про ситуацію на фронті та успішні далекобійні санкції України. Американська сторона чітко бачить, що росія зазнає величезних втрат і не перемагає на полі бою.

«Вони зараз у дуже складних обставинах. Ми також. Але ми були в таких обставинах від початку цієї війни. Тепер вони у складних умовах. Вони нервуються, у них великі втрати, і ми думаємо, що вони почнуть велику мобілізацію в росії. Тому нам потрібно показати, що в нас є зброя, підтримка, кошти й ми не самі», — акцентував Президент.

Обговорили також посилення санкцій проти росії. Володимир Зеленський наголосив: важливо, щоб не було жодних послаблень у цьому напрямі. Американські конгресмени переконані, що необхідно тиснути на нафтогазову галузь, щоб зменшувати фінансові можливості росії продовжувати війну.

Окрема увага — переговорному процесу. Глава держави акцентував, що не має бути паузи в дипломатії й треба активізувати переговори, бо Україна, США, весь світ потребують миру.

Річард Блюменталь подякував Україні за захист від іранських ракет і дронів.

«Те, чого ви навчаєте світ, надзвичайно цінне, і ми вам зобов’язані. Ми зобов’язані вам не лише за уроки технологій, а й за уроки мужності, витривалості, хоробрості, стійкості, винахідливості та креативності», — зауважив він.

«Ви допомогли нам із самого початку цієї війни, і, звісно, одразу, коли ми отримали меседжі з Близького Сходу, що деяким американським військовим на базах потрібна підтримка, ми були відкриті до цього й негайно направили наші групи для допомоги країнам Близького Сходу та, звісно, американським представникам там. Ми робили це тому, що ми справді друзі й справжні партнери, і ми готові продовжувати», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже має домовленості щодо угод у форматі Drone Deal з партнерами на Близькому Сході та працює з американською стороною щодо укладення Drone Deal.

Офіс Президента