Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
22 травня в культурно-археологічному центрі «Пересопниця» на Рівненщині презентують давньоруське житло ХІІ століття. Поки що віртуально.
За словами директора закладу Івана Солодухи, поселення віднайшли археологи у селі Пересопниця під час археологічної експедиції у 2019 році (керівник Олексій Войтюк). Уже на початку цього року «Культурно-археологічний центр» провів реконструкцію в урочищі Пастівник та хоче презентувати результати робіт. Усе — в рамках року охорони культурної спадщини в Рівненській області, який оголошений розпорядженням голови ОДА.
«Завдяки Євгену Заблоцькому і фонду реставраторів України в нас будуть справжні (реконструйовані) вікна ХІІ століття», — відзначив керівник археологічної експедиції Олексій Войтюк.
Фахівців сподіваються, що ця знахідка привабить туристів після закінчення карантину.